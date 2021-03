Basket Femminile: casi Covid nel Brixia Brescia, Patti costretta a rimanere in Sicilia

27 Marzo 2021 13:01

Basket Femminile: casi Covid per Brescia, Patti costretta a rimanere in Sicilia. La nota ufficiale del club

“Alma Patti comunica il rinvio a data da destinarsi della gara contro Brixia Brescia. La formazione lombarda ha riscontrato già giovedì dei casi Covid-19 in squadra e tra la dirigenza. La Lega Basket Femminile si è mossa direttamente per procedere al rinvio certo della gara. Diventano 5 le gare da recuperare per Patti del Presidente Attilio Scarcella. La società chiede ai propri supporters di restare vicini alla squadra, costretta a riprendere il campionato tra altri 10 giorni. In totale 21 giorni senza campionato”. Questa la nota ufficiale del club peloritano.