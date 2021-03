Basket Femminile, Alma Patti perde in casa della Bottega del Tartufo Umbertide 75-73

6 Marzo 2021 21:05

Basket Femminile: dopo due settimane di stop l’Alma Patti torna in campo, ma arriva la sconfitta contro Bottega del Tartufo Umbertide

Alma Patti perde in casa della Bottega del Tartufo Umbertide 75-73. Le siciliane vincono due quarti e mezzo, ma le umbre portano a casa i due punti grazie ad un canestro finale di Federica Pompei risultato determinante grazie alla rimonta grintosa innescata da una Aneta Kotnis da 19 punti e il 70 per cento al tiro.

Patti subisce Umbertide nel primo quarto, ma nel secondo e terzo tempino prende in mano la partita arrivando fino ad un rassicurante +10. Gestire il punteggio però non basta perchè le giocate della lunga polacca e della pattese Beatrice Stroscio permettono alle padrone di casa di trovare il vantaggio a 4′ dal termine. Patti non molla e trova la parità a quattordici secondi dal termine (73-73) grazie al canestro di Virginia Galbiati.

Time out in campo, ma ne esce bene la Bottega del Tartufo, con Federica Pompei a fare slalom tra le avversarie e depositare la palla per il +2. Cupido non riesce a trovare spazio e teaming per la bomba e il PalaMorandi festeggia al suono della sirena finale.

L’Alma Patti tornerà in campo sabato 12 marzo per l’anticipo programmato nella settimana della Coppa Italia di Serie A2 contro Palagiaccio Firenze.

P.F Umbertide – Alma Patti 75-73

Parziali: 22-15, 15-29, 16-14, 22-15

Umbertide: Pompei 6, Kotnis 19, Stroscio 18, Baldi 16, De Cassan 4, Moriconi 6, Paolocci 6, Dell’Olio, Gambelunghe, Bardolini, Mastroianni. All.: Staccini

Patti: Coppolino 5, Galbiati 17, Cupido 17, Verona 10, Manfrè 9, Stoichkova 7, Sciammetta, Merrina ne, Diouf ne, Kramer 2, Boccalato 6. All.: Buzzanca, vice all.: Perseu.