Basket Femminile, l’Alma Patti comunica le date dei recuperi contro La Spezia e Nico Basket

16 Marzo 2021 15:50

“Alma Patti comunica le date dei recuperi previsti contro La Spezia e Nico Basket. Il 18 aprile alle 18 si disputerà Cestistica Spezzina-Alma Patti, partita valida per il recupero della 14ª giornata. Il 25 aprile alle 18 si disputerà Alma Patti-Nico Basket, valida per il recupero della 15ª giornata. Non sono ancora stati trovai giorni utili per recuperare i match previsti contro Cus Cagliari e San Salvatore Selargius”. Con questa nota ufficiale, l’Alma Patti comunica le date dei recuperi contro La Spezia e Nico Basket