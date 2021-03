22 Marzo 2021 11:29

I poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al suo arresto ieri, in tarda serata

I poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al suo arresto ieri, in tarda serata. Trentaquattro anni, di Barcellona P.G., con precedenti di polizia e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, ne ha violato le prescrizioni allontanandosi dal proprio domicilio in fascia oraria non consentita e rendendosi irreperibile nelle ventiquattro ore successive. Il trentaquattrenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.