Barcellona Pozzo di Gotto: arrestato 20enne per violazione delle prescrizioni impostegli

Barcellona Pozzo di Gotto, il ragazzo era stato già sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso 5 febbraio

I poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito ieri la misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di quel Tribunale, a carico del ventenne sottoposto lo scorso 5 febbraio agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata, in concorso con altri soggetti tra cui, alcuni già sottoposti a misura carceraria, altri non identificati.

L’uomo ha violato le prescrizioni impostegli con la misura applicata nei suoi confronti. In particolare, nel corso di un controllo effettuato lo scorso 7 marzo, lo stesso è stato trovato in compagnia di persone diverse da quelle che coabitano con lui. L’Autorità Giudiziaria ha pertanto disposto la revoca dei domiciliari sostituendoli con la custodia cautelare in carcere.