“Azione” di Carlo Calenda: il coordinamento provinciale di Messina è realtà

27 Marzo 2021 15:23

“Azione”, il partito di Carlo Calenda, rafforza la sua presenza territoriale in Sicilia: è realtà il coordinamento provinciale di Messina

“Il Partito a livello nazionale e territoriale sta crescendo e il momento di rafforzare e organizzare la propria presenza sul territorio è arrivato”, così spiegano Letterio Grasso (Coordinatore politico provinciale), Francesco De Pasquale (Responsabile dell’Organizzazione Provinciale) e Antonino Mangano (Responsabile alla Comunicazione Provinciale), membri del Coordinamento Provinciale di AZIONE nel messinese. “Le nostre radici culturali e politiche sono quelle liberali, del popolarismo di Sturzo e del socialismo liberale – precisa Letterio Grasso – La necessità di sintesi tra queste grandi culture è oggi ancora più evidente“.

“Era necessario passare a una fase successiva – continuano i coordinatori -. Questo permetterà una concertazione delle azioni locali su tutto il territorio messinese, supportando e coordinando in modo adeguato le attività poste in essere dai Gruppi territoriali che costellano la nostra provincia”. Tra i benefici di un’organizzazione più strutturata a livello provinciale i tre Coordinatori annoverano “la risposta più flessibile, efficiente e immediata alle istanze locali. In questo modo sarà sempre garantito ai territori un supporto costante da parte di tutta la rete dei Gruppi locali e Coordinamenti ai vari livelli: Provinciale, Regionale e Nazionale”.

“Princìpi portanti dell’operato di AZIONE sono la professionalità, la trasparenza, l’ottimizzazione nella gestione delle risorse e la valorizzazione del merito di chi si impegna e cerca di migliorare le sorti del proprio territorio – concludono i tre Coordinatori -. Per questo motivo le nostre attività saranno in linea con questi valori che dovevano e dovrebbero essere alla base del modo corretto di fare politica, con un senso di rispetto e cura degli interessi dei cittadini“.