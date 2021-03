Avimecc Volley Modica, brindisi esterno: siciliani vittoriosi per 1-3 in casa di Falù Ottaviano

1 Marzo 2021 12:01

L’Avimecc Volley Modica esulta, battuto a domicilio per 1-3 Falù Ottaviano: commento e tabellino della sfida

Tre punti che pesano come un macigno per l’Avimecc Volley Modica. La vittoria esterna contro Falù Ottaviano è netta, con un sonoro 1-3 che regala immensa gioia a Bua e ai suoi ragazzi in vista del finale di stagione. Una vittoria che dimostra quanto questa squadra abbia un grande potenziale, attrezzata per far bene e distinguersi nel girone Blu della regular seasons.

Il primo set vede protagonista il numero quattro della formazione modicana, Javier Martinez, fresco di compleanno, che sulle ali dell’entusiasmo pinge i suoi all’iniziale 3-8 che con il passare del tempo diventa un 8-16 che lascia ben sperare. La squadra mantiene un costante vantaggio che riesce a mantenere fino al 11-21 che taglia le gambe all’avversario, fino alla chiusura del set sul 12-25.

Il secondo set ha l’impronta di un ritorno di fiamma della squadra di casa, che cerca di spingere più possibile sull’acceleratore per ben figurare. Lucarelli e compagni iniziano con un 8-5 che col tempo diventa 16-12, Bua cerca di correre ai ripari con un Time-out per spronare i suoi a mantenere il ritmo del primo set, ma il vantaggio ottenuto dalla squadra di casa si mantiene fino al 25-19.

Il terzo set regala il primo punto in palio della gara ed entrambe le formazioni puntano a raccogliere un profitto importante. Il set inizia con un punto a punto che arriva al 7-8, quando decide di salire in cattedra Chillemi che spinge la formazione fino al 11-16. Ottaviano sente il peso dei punti di svantaggio e molla la presa in vista di un definitivo 20-25.

Al quarto set Modica vuole chiudere la questione e spinge con forza sugli attacchi di Martinez e Busch. L’inizio di 3-8 è l’emblema di come psicologicamente ci sia un divario enorme tra le due formazioni dopo i primi tre set. Il vantaggio si amplia sempre di più col passare dei minuti, fino al 10-21 che vede la panchina modicana iniziare a fremere per i festeggiamenti che arrivano quando il pallone tocca il tappeto al 11-25.

Falù Ottaviano Avimecc Volley Modica 1-3

Parziali: 12-25, 25-19, 20-25, 11-25

Arbitri: Walter Stancati di Brindisi e Antonio Gaetano di Lamezia.

Falù Ottaviano: Lucarelli 20, Piercarmine Ammirati, Piazza 2, Ndrecaj 6, Scarpi 11, Luciano, Ambrosio 2, Settembre 10, Diaferia, Ardito (L), n.e.: Michele Ammirati. All. Aniello Mosca.

Avimecc Volley Modica: Tulone 1, Raso 8, Battaglia 1, Martinez 22, Cuti 1, Chillemi 16, Busch 9, Imbesi 3, Garofolo 7, Nastasi (L1), n.e.: Dormiente (L2), Bonsignore. All. Peppe Bua.