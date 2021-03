Automobilismo: i Piloti per Passione ripartono da Mulini di Calanna ed aprono la stagione 2021

30 Marzo 2021 12:10

Chiusa la stagione 2020 con la gara di casa, la scuderia/organizzatrice reggina con sede a Sambatello, Piloti Per Passione, riapre la stagione sportiva automobilistica con la prima gara calabrese, 1^ coppa Calanna-Laganadi, che ritorna dopo ben 12 anni, su un tracciato ritenuto tra i più tecnici ed impegnativi visti i numerosissimi tornanti. Fortemente voluta dai due sindaci su cui ricade il tracciato, Domenico Romeo di Calanna per la partenza e Michele Spadaro di Laganadi per l’arrivo, la gara segnerà anche l’inizio del “Challenge Slalom Calabria 2021”campionato che si svolgerà sotto l’egida della Delegazione Calabrese. Gara che inizierà Domenica 18 Aprile, dopo le verifiche di Sabato pomeriggio con un giro di ricognizione cui ne seguiranno tre di gara. Il percorso ispezionato dal Presidente della Commissione Slalom Marco Cascino e collaudato da una delegazione di esperti di vari Enti ed Istituzioni, su cui saranno apposte dieci barriere di rallentamento, è stato minuziosamente sottoposto ad opere ed interventi da parte dell’ANAS di Reggio Calabria per assicurare la massima sicurezza per i concorrenti. Dalla Direzione della scuderia Piloti Per Passione, completamente rinnovata dal punto di vista logistico con l’arrivo di numerosi esperti del mondo dei motori che cureranno l’aspetto sportivo, tecnico e legale, si comunica che la gara sarà svolta in assenza di pubblico nel rispetto delle più rigorose norme per impedire la diffusione del covid-19 e determinerà la chiusura della strada SP7 Gallico-Gambarie dalle ore 08,00 alle ore 17.00 del 18 Aprile 2021 dal km 09,800 al Km 12,290.