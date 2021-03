Autismo, la petizione contro la chiusura dell’assistenza al policlinico di Messina raggiunge 7 mila firme in una settimana

24 Marzo 2021 09:14

Ha raggiunto le 7mila firme in una sola settimana la petizione lanciata dalle associazioni dei familiari che tutelano i diritti dei ragazzi autistici sulla piattaforma Change.org per chiedere all’assessore alla sanità regionale che il progetto “Autismo 0-90” del Policlinico Universitario possa riprendere.

La chiusura è stata determinata, come si legge nel testo dell’appello online, dalla decisione di “non rinnovare i contratti delle terapiste impegnate nel progetto”, “che attualmente si prende cura dei nostri ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico.” “tale atto”, spiegano i promotori della petizione, “è ancora più riprovevole in quanto trattasi di terapie altamente qualificate con professionisti di alto livello coordinati dal prof. Antonio Persico, che hanno arrecato notevole beneficio ai ragazzi stessi.”

Il problema, spiegano, non riguarda solo le famiglie di ragazzi affetti da autismo: “il danno è doppio in quanto si rischia di disperdere tanta professionalità accumulata negli anni. Senza parlare della perdita di numerosi posti di lavoro. Viene meno anche la grande opportunità offerta a tutti quei genitori che in passato erano costretti a recarsi a Troina o in altri Centri specializzati del Nord, sobbarcandosi lunghi viaggi e lunghe liste d’attesa.”

L’appello dei promotori a tutti i cittadini: “si chiede un vostro aiuto supportandoci con questa raccolta firme per evitare la chiusura del progetto 0-90 e del centro per le terapie dell’autismo del Policlinico di Messina”, scrivono.

