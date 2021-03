19 Marzo 2021, buon onomastico Giuseppe al tempo del Coronavirus: i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

18 Marzo 2021 17:20

19 Marzo 2021: ecco una serie di video per fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il nome Giuseppe o Giuseppina al tempo del Coronavirus

La Festa del Papà si celebra il 19 Marzo perché in questo giorno si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo. San Giuseppe è patrono dei padri di famiglia, dei carpentieri, dei moribondi oltre che di tutti i lavoratori. Il Santo è definito “uomo giusto” in quanto disponibile ad obbedire alla parola di Dio. Non dubitò di Maria circa l’origine santa del concepimento di Gesù, di cui fu un padre perfetto. Quest’anno la ricorrenza è caratterizzata dalle norme anti-Covid.

19 Marzo, San Giuseppe, domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di video (in basso) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.