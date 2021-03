Atto intimidatorio al Comandante dei Carabinieri di Cetraro: 26 nuovi militari rinforzeranno il presidio

15 Marzo 2021 18:02

Cetraro: in arrivo 26 nuovi Carabinieri per il presidio territoriale

“In relazione all’episodio intimidatorio commesso nella notte del 13 marzo scorso ai danni del comandante interinale della stazione di Cetraro (Cs), il comando generale dell’Arma, d’intesa con le autorita’ di governo e di pubblica sicurezza, ha disposto il rinforzo del presidio territoriale mediante l’invio di 5 unita’ (3 Marescialli e 2 Appuntati) alle quali si affiancano ulteriori 21 carabinieri, di cui 6 dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e 15 delle Compagnie di Intervento Operativo del decimo reggimento “Campania” e del quattordicesimo Battaglione “Calabria”. Tutti i reparti dei Carabinieri operanti nell’area continueranno a profondere il massimo impegno per garantire la sicurezza della cittadinanza e pervenire, in tempi rapidi, all’individuazione dei responsabili del grave gesto“. L’annuncio in una nota dell’Arma.