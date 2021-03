Atletica: Jacobs, ‘la condizione è buona e mi gioco le mie carte’ (2)

4 Marzo 2021 21:23

(Adnkronos) – Dal fronte degli avversari, lo sprinter azzurro tiene d’occhio soprattutto il tedesco capolista europeo stagionale Kevin Kranz (6.52): ‘Sabato capiremo se sarà in grado di confermarsi su questi tempi – dichiara il 26enne bresciano – anche l’olandese Van Gool è un bel rivale, e chi potrebbe ‘beccare’ la giornata giusta è un outsider come il francese Fall”.

Ragionando per un attimo sulla stagione estiva, Torun è da leggersi come una tappa cruciale: ‘Due conti in ottica 100 metri ce li siamo fatti – afferma Jacobs – utilizzando anche l’Optojump, e vedendo le frequenze e la velocità sui 60, le risposte ci fanno ben sperare, ma poi all’aperto bisognerà mantenere la stessa qualità di corsa. Intanto Torun: sarà un ottimo trampolino di lancio per una stagione ricca di appuntamenti tra Mondiali di staffette, Europei a squadre e Olimpiadi”.

Una battuta finale su Larissa Iapichino: ‘Vederla qui è meraviglioso. è una ragazza timida, ma in pedana è davvero forte. Ed è solo all’inizio, ha un grande futuro davanti”.