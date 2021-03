AstraZeneca, arriva l’ok dell’Ema: “il vaccino è sicuro ed efficace”

18 Marzo 2021 17:20

“Non è stato registrato un aumento generale dei casi di trombosi a seguito delle vaccinazioni”: l’Ema approva così la ripresa delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca

La notizia che l’Italia aspettava è finalmente arrivata. Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace, l’Ema dà il via libera. Sull’esame a cui è stato sottoposto dall’Agenzia europea del farmaco, si sta svolgendo oggi pomeriggio una conferenza stampa nel corso della quale si stanno presentando i risultati delle indagini condotte sul vaccino a seguito dei casi di trombosi riportati. Il Comitato è giunto ad una chiara conclusione scientifica: “non è stato infatti registrato un aumento generale dei casi di trombosi a seguito delle vaccinazioni”.

Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema ­“è giunto a una chiara conclusione scientifica che questo è un vaccino sicuro ed efficace e i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 e dai rischi associati e ospedalizzazioni superano i possibili rischi”. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva Ema. Gli esperti hanno anche concluso che “il vaccino non è associato a un aumento del rischio di trombosi o coaguli di sangue, tuttavia non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici e perciò occorre avvertire di queste possibilità”.