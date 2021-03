Associazione Valentia: Sabrina Serravite nominata referente territoriale per il comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte

4 Marzo 2021 16:25

L’associazione Valentia nomina un nuovo referente territoriale in Calabria, questa volta nel comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte

L’associazione Valentia nomina un nuovo referente territoriale in Calabria, questa volta nel comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. L’associazione che nasce nel nel 2017, continua ad espandersi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo centinaia di giovani nel proprio progetto di promozione sociale e culturale. Nelle scorse settimane sono stati nominati i referenti per le città di: Milano, Genova, Novara, Pisa, Reggio Calabria, Cittanova, Rizziconi, Villa San Giovanni e Lamezia Terme ed oggi nonostante il difficile momento dovuto all’emergenza COVID-19, viene nominato un nuovo referente: sarà Sabrina Serravite, studentessa di Scienze economiche.

Queste le prime dichiarazioni della neo responsabile Serravite: “Sono orgogliosa ed entusiasta di ricoprire questa carica, appena saputa la notizia della nascita della nuova Associazione Valentia di Reggio Calabria non ho potuto fare a meno di farne parte. Conoscevo giá l’Associazione per le nomine di Francesco Grillo e Chilá che mi avevano accennato una possibile collaborazione con Reggio e provincia ma non pensavo di poter essere addirittura io la Referente in un futuro prossimo del mio paese stesso. Ringrazio l’Associazione per questa opportunità sperando di avvalorare non solo il territorio calabrese operando al meglio, ma anche ad un livello collettivo ed umano in un periodo di forte bisogno come questo. Sono felicissima di introdurre a mia volta Marica Cuppari e citarla in quanto le conferisco la nomina di Vice Referente per quanto riguarda Sant’Eufemia D’Aspromonte dove mi affiancherà in questo magnifico percorso. Spero che il nostro potenziale e la nostra ambizione messa al servizio degli altri possa essere un trampolino di lancio per fare bene”.

La Segreteria Nazionale dell’Associazione: “Ringraziamo Sabrina per la grande stima che ripone nelle nostre attività associative; siamo convinti che con la sua professionalità e serietà, non potrà far altro che ampliare e far crescere il gruppo, aiutandoci ad affrontare tematiche importanti volte alla creazione ed alla valorizzazione del territorio di Sant’Eufemia D’Aspromonte, al miglioramento delle sinergie all’interno dei territori messe in campo con varie associazioni di riferimento. Cogliamo nel contempo l’occasione per augurare buona fortuna a Sabrina, per il lavoro che svolgerà.” Questa la nota della Segreteria Nazionale, che comunica di numerose aperture nei prossimi mesi.