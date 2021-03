La Asd Polisportiva Galaxy Reggio Calabria fa en plein e vola in B1

22 Marzo 2021 11:52

La Galaxy Reggio Calabria del Presidente Massimo Mittiga vince anche a Martina Franca

Dopo aver messo in riga Atlantide Vibo Valentia, Casper Reggio Calabria ed Ennio Cristofaro Casamassima, la Galaxy Reggio Calabria del Presidente Massimo Mittiga vince anche a Martina Franca chiudendo cosi’ il campionato di serie B2 a punteggio pieno ed ottenendo una storica promozione in B1.Al termine di un incontro combattuto e corretto la compagine reggina ha avuto la meglio sui Martinesi col punteggio di 5-3.

Per i padroni di casa un punto a testa per Serio,Raguso 3-2 su Capitan Falsone e Buzzerio 3-0 sempre sul poco lucido e concreto Falsone. Per la Galaxy del presidente Mittiga 3 sono stati i punti per Marco Colica, all round galattico, che ha dato spettacolo battendo 3-1il giovane promettente Serio Gioele, 3-1 Capitan Raguso e 3-1 Buzzerio Francesco, protagonista quest’ultimo di una performance spettacolare. Due punti sono stati messi a segno dall’esperto Luca Migliardi che ha regolato per 3-1 Raguso e per 3-0 Buzzerio.

Infine un grande ringraziamento va al Presidente Massimo Mittiga, al Direttivo della Galaxy sempre presente, ai compagni di squadra Salvatore Amato, Giovanni Morsillo ed Alessio Cuzzucrea, a tutti gli atleti galattici che ci hanno accompagnati durante gli allenamenti ed agli Sponsor che ci hanno sostenuto in questa magica impresa.