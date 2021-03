Arruzzolo: “accolgo con gratificazione le nomine del Vescovo della diocesi di Reggio-Bova e del Vescovo di Rossano-Cariati”

21 Marzo 2021 17:38

“Accolgo con viva gratificazione le nomine di Papa Francesco, del Vescovo della diocesi di Reggio-Bova, don Fortunato Morrone; e del Vescovo di Rossano-Cariati, monsignor Maurizio Aloise”. E’ quanto dichiara il Presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo.

“Certo, che le comunità delle due diocesi sapranno accogliere con spirito cristiano, la loro nuova guida pastorale – continua il Presidente – auspico che possa rafforzarsi sempre più quel punto di contatto tra le istituzioni civili ed ecclesiastiche, indispensabile per la crescita umana e sociale del popolo della Calabria. A Padre Giuseppe Morosini e Giuseppe Satriano, rispettivamente per la diocesi di Reggio-Bova e per quella di Rossano-Cariati – conclude la nota – la mia sincera riconoscenza, e quella del Consiglio regionale della Calabria, per aver saputo accompagnare il cammino della collettività dei cattolici, con autentico servizio di fede e di evangelica prossimità, riconosciuti da tutti”.