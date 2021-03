Arrivata a Reggio Calabria la statua della Madonna di Loreto [FOTO]

17 Marzo 2021 16:56

La statua raffigurante la Madonna di Loreto, che dal dicembre scorso sta compiendo la “Peregrinatio Mariae” negli aeroporti nazionali in occasione del Giubileo Lauretano, è giunta, questo pomeriggio con un volo della compagnia Alitalia, all’aeroporto di Reggio Calabria. La sacra effige, dopo lo sbarco è stata accolta, tra gli altri dal Vescovo dell’Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, dal Presidente della Sacal, Giulio De Metrio, dal Direttore Generale Piervittorio Farabbi, dal Responsabile dell’Enac, Giuseppe Zaminga, dai rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti di Stato che operano presso lo scalo. La sacra icona è stata collocata nel Terminal passeggeri, dove, grazie al contributo dell’Enac, è stata allestita una piccola cappella, che ospiterà la statua fino al 24 marzo p.v. quando proseguirà il suo viaggio alla volta di Crotone. “Siamo onorati di ospitare la statua della Madonna di Loreto qui, nella nostra casa. Speriamo che il bellissimo volto della Madonna di Loreto possa generare quella luce in fondo al tunnel, così necessario in questo momento per il trasporto aereo, per l’attività che ci vede impegnati tutti i giorni per unire le persone e connettere le vite, perché questo importante settore dell’economia e della società possa finalmente spiccare il volo di nuovo”- ha affermato il Presidente De Metrio.