Ricercato da 10 anni arrestato dalla Polizia nella Stazione di Messina

10 Marzo 2021 12:10

Messina: l’uomo doveva scontare una pena di 1 anno, 8 mesi e 5 giorni di reclusione, nonché pagare una multa di 400 Euro, per fatti commessi dal 2007 nelle province di Treviso, Napoli e Palermo

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Messina, nel corso dei servizi di pattugliamento della locale stazione ferroviaria, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 52 anni, originario della Costa D’Avorio, poiché destinatario di un decreto di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso nel 2011, per reati di clonazione di carte di credito e sostituzione di persona. L’arrestato, rientrato recentemente in Italia dopo un periodo di tempo trascorso in Francia, è stato fermato all’interno della biglietteria della stazione centrale di Messina. A seguito di controllo, si è accertato che l’ uomo doveva scontare una pena di 1 anno, 8 mesi e 5 giorni di reclusione, nonché pagare una multa di 400 Euro, per fatti commessi dal 2007 nelle province di Treviso, Napoli e Palermo.