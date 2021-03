Arrestato in Spagna il latitante di San Luca Giuseppe Romeo. Prefetto Messina: “arresto dopo 3 anni di lavoro”

12 Marzo 2021 17:46

“L’arresto di uno dei più importanti capi dell’organizzazione mafiosa calabrese eseguito nelle scorse ore, e’ frutto di tre anni di durissimo lavoro svolto allo scopo di individuarlo e catturalo”. Lo afferma, in una nota, il direttore centrale Anticrimine prefetto Francesco Messina sull’arresto del latitante Giuseppe Romeo. “Il personale del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato – spiega – unitamente a quello squadra mobile di Reggio Calabria si era in diverse occasioni impegnato in estenuanti e delicati servizi di pedinamento a carico di favoreggiatori partiti dall’Italia alla volta della Spagna. L’individuazione del nascondiglio del Romeo e l’altissima professionalità dei colleghi della Guardia Civil di Spagna, grazie anche al prezioso contributo del Servizio di Cooperazione internazionale di polizia, hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di assicurare alla giustizia questo pericolosissimo componente di una delle più’ note cosche di ndrangheta calabresi, quella di San Luca”, conclude.