Archeologia: l’antico Egitto torna a rivivere nella ‘Pharoahs Golden Parade’

26 Marzo 2021 13:19

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – L’Antico Egitto torna a rivivere nella ‘Pharoahs’ Golden Parade’, la maestosa parata che il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano sta organizzando per sabato 3 aprile al Cairo. 22 mummie reali e 17 sarcofagi risalenti alla XVII, XVIII, XIX e XX Dinastia verranno trasferiti dal Museo Egizio in Piazza Tahrir al nuovissimo Museo Nazionale della Civiltà Egizia (National Museum of Egyptian Civilization – Nmec) a Fustat, la cui apertura è prevista proprio per il 3 aprile.

Delle 22 mummie, 18 appartengono a re e 4 a regine dell’Antico Egitto, tra cui i re Ramses II, Siptah, Seknen Ra, Tuthmosis III, Seti I, e le regine Hatshebut, Meritamun, moglie del re Amenofi I, e Ahmose-Nefertari, moglie del re Ahmose. L’evento, che celebra il patrimonio egiziano, riporterà gli spettatori all’epoca dell’Antico Egitto, quando re e regine venivano trasportati nelle loro tombe verso l’eternità. La parata, accompagnata da fuochi d’artificio, inizierà alle 18.00 ora locale e durerà circa 45 minuti; partirà da Piazza Tahir e terminerà al Museo Nazionale della Civiltà Egizia, dove le mummie rimarranno in modo permanente. Le mummie scenderanno lungo il Nilo e saranno poi trasportate da carri e cavalli.

Il pubblico sarà presente in numero limitato per via delle norme anti Covid-19. Il trasporto delle mummie reali verrà effettuato secondo procedure rigorose che tengono conto degli standard di sicurezza e protezione seguiti a livello internazionale nel trasferimento di tali manufatti. Al fine di preservare l’integrità delle mummie e per garantire che la celebrazione si svolga in un modo consono alla grandezza dell’antica civiltà egizia, le mummie saranno collocate in unità di sterilizzazione dotate dei più recenti dispositivi scientifici e poi saranno caricate su carrelli progettati e attrezzati appositamente per l’evento.