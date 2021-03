22 Marzo 2021 12:52

Approda a Reggio Calabria il progetto Stand Up contro le molestie nei luoghi pubblici che insegna a reagire in sicurezza quando si assiste a una molestia e quando la si subisce

Approda A Reggio Calabria il progetto Stand Up contro le molestie nei luoghi pubblici che insegna a reagire in sicurezza quando si assiste a una molestia e quando la si subisce. È un progetto di L’ Oreal Paris in collaborazione con la ong americana Hollaback che ha come partner italiani l’associazione Alice Onlus e il Corriere della Sera e che è coordinato per la formazione dalla scrittrice Cristina Obber, già intervenuta in città in passato con attività formative per la prevenzione della violenza di genere, e dalla psicoterapeuta Stefania Andreoli, presidente di Alice Onlus. Presentato alla Triennale di Milano nel settembre 2020, Stand Up ha già coinvolto migliaia di persone nel nostro paese grazie alla partecipazione di aziende, università, enti, associazioni e singoli cittadini e cittadine. A Reggio Calabria Stand Up arriva grazie all’ iniziativa dell’Avv. Monica Falcomatà , vicepresidente della commissione regionale pari opportunità per la Regione Calabria che ha coinvolto il Club Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 con il Presidente Nicodemo De Pino, , l’ associazione Fidapa con la Presidente Wanda Albanese De leo , e altre importanti realtà associative del territorio come l’innerwill e la LIDU . L’ ìimportante iniziativa si svolge con il patrocinio della Commissione Regionale per le pari opportunità sempre in prima linea nella tutela dei diritti delle donne. Il webinar formativo si svolge su piattaforma Zoom, dura un’ ora e dieci minuti, è interattivo e rivolto a tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni di età.