Amministrative: Radicali italiani, Manifesto per città democratiche e antiproibizioniste

25 Marzo 2021 00:15

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – ‘In autunno andranno al voto oltre mille Comuni italiani, tra cui alcune città importanti come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Radicali italiani lancia il Manifesto per le città democratiche e antiproibizioniste che approfitta di questo prezioso tempo a disposizione per aprire il dibattito sul protagonismo delle città”. Lo afferma Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali italiani.