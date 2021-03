Allerta Meteo in Sicilia: maltempo e neve nei maggiori comuni delle Madonie

23 Marzo 2021 09:16

Allerta Meteo in Sicilia: neve nei maggiori comuni delle Madonie. Scuole chiuse a Gangi e Geraci Siculo

Un bianco risveglio stamattina ha confermato le aspettative meteo sulle alte Madonie. Già da ieri la neve ha fatto la sua comparsa sulle alture e da stanotte si è presentata nei comuni del territorio. Risveglio mattutino con neve, sui tetti e auto con previsioni che per oggi saranno accompagnate da un continuo perdurare di fiocchi. Viabilità che non dovrebbe recare preoccupazione per circolare ma, il consiglio è sempre quello di evitare di spostarsi se non per esigenze di necessità. Scuole chiuse in alcuni comuni come Gangi e Geraci Siculo che da ieri ha deciso di lasciare a casa gli studenti di ogni grado.