ACR Messina-FC Messina, il derby LIVE: inizia la gara, incognita meteo sul Derby

21 Marzo 2021 14:43

ACR Messina-FC Messina, ribolle il clima per la stracittadina in riva allo Stretto: il racconto del big match di alta classifica di Serie D

Pomeriggio di grande calcio a Messina. Nonostante il meteo sia tutt’altro che primaverile, ribolle il clima in riva allo Stretto per il big match delle 14:30 fra le due anime calcistiche della città. Derby di alta classifica quello fra ACR Messina, prima della classe con 43 punti e FC Messina, seconda in classifica a due lunghezze di distacco ma con una gara da recuperare e dunque, virtualmente, possibile nuova numero 1 del girone I di Serie D. Punti importanti in palio, per blindare la prima posizione o sognare l’allungo in ottica promozione.

ACR Messina-FC Messina, il racconto LIVE della partita:

6′ – Un’occasione per parte: Carbonaro ci prova a giro dalla sinistra, ma il tiro finisce largo. Poco dopo Arcidiacono scarica forte ma centrale, Marrone devia in angolo

1′ – Si comincia! Leggero ritardo a causa di un problema alle reti

14:20 – Cattive condizioni meteo su Messina: pioggia leggera ma abbondante, campo pesante che potrebbe rappresentare un fattore decisivo per l’esito della sfida

14:00 – Le formazioni ufficiali delle due squadre:

ACR MESSINA (4-3-2-1): Caruso; Cascione, Lomasto, Sabatino, Giofrè; Cretella, Aliperta, Vacca; Addessi, Arcidiacono; Foggia. A disp.: Lai, Daniello, Polichetti, Boskovic, Lavrendi, Crisci, Cristiani, Bollino, Manfrellotti. All. Novelli.

FC MESSINA (4-3-2-1): Marone; Aita, D. Marchetti, Fissore, Ricossa; Giuffrida, Lodi, Garetto; Coria, Carbonaro; Caballero. A disp.: Monti, Da Silva, Casella, Palma, A. Marchetti, Arena, Bevis, Piccioni, Bianco. All. Costantino.