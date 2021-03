Acireale, ufficiale il nuovo tecnico: è Fabio De Sanzo

3 Marzo 2021 18:15

Con una nota ufficiale, l’Acireale comunica il successore di mister Giuseppe Pagana: si tratta dell’ex Paganese e Corigliano Fabio De Sanzo

Dopo la separazione con Giuseppe Pagana, l’Acireale comunica ufficialmente il suo successore: Fabio De Sanzo. Ecco di seguito la nota del club.

“L’Acireale Calcio comunica che Fabio De Sanzo è il nuovo allenatore della prima squadra. De Sanzo, che in carriera ha allenato la Paganese e il Corigliano, ha già diretto oggi pomeriggio il primo allenamento in vista della gara di domenica 7 marzo contro l’ACR Messina. Il tecnico calabrese verrà presentato alla stampa in occasione della conferenza pre-gara di sabato 6 marzo”.