Acireale, continua il momento no: interrotto il rapporto con il tecnico Giuseppe Pagana

1 Marzo 2021 15:37

Giuseppe Pagana non è più l’allenatore dell’Acireale: prosegue il momento critico per il club siciliano, sotto tanti punti di vista

Prosegue il momento difficile in casa Acireale. Dopo le note vicende della scorsa settimana, con lo scontro tra tifosi e società, è seguita la separazione con il tecnico Giuseppe Pagana, all’indomani della sconfitta in casa del Città di Sant’Agata. Ecco la nota ufficiale.

“La società Acireale Calcio di comune accordo con Giuseppe Pagana comunica che non ci sono più le condizioni tali da poter continuare ad operare insieme. La società aveva respinto le dimissioni presentate dal tecnico lunedì 22 febbraio, in vista di una settimana fitta di impegni di calendario, dando fiducia al mister, riconoscendo in lui doti umane e competenze tali da poter proseguire il lavoro. Ringraziandolo per i due anni vissuti insieme, la società Acireale Calcio augura a Giuseppe Pagana le migliori fortune professionali e personali”.