“Abitare il Ponte”, il sogno dell’Ingegner Siviero: centri commerciali, uffici e hotel, il progetto da integrare all’infrastruttura sullo Stretto che porterebbe turismo ed investimenti

Il prof. Enzo Siviero ha realizzato una proposta di progetto per quattro torri abitate integrate al Ponte sullo Stretto di Messina: si tratta di un’idea fantastica da poter integrare alla costruzione dell’infrastruttura

Per molti siciliani e calabresi parlare di Ponte sullo Stretto di Messina è un vero e proprio tabù, ma in realtà andrebbe inteso come il risultato di un percorso evolutivo sviluppatosi nell’arco di oltre 50 anni trascorsi in studi e ricerche. Ancora molti non sanno, altri fanno invece finta di non sapere, che esiste infatti un progetto approvato dal punto di vista tecnico dai maggiori studiosi internazionali ed attualmente nella disponibilità dell’ANAS. La società Stretto di Messina S.p.A. infatti, appartenente proprio al Gruppo ANAS, aveva la missione di realizzare e gestire l’infrastruttura ma fu posta in liquidazione (ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221) da parte di Mario Monti. Questo progetto è stato “ucciso” per legge dopo che lo Stato aveva già investito oltre 300 milioni di euro, ed altrettanti ne ha posti a garanzia di futuri contenziosi. Un mossa a dir poco suicida dal punto di vista economico in termini nazionali e disastrosa per tutto il Meridione. Come affermato dall’Ingegnere Enzo Siviero in un’intervista rilasciata ai microfoni di StrettoWeb, “se non ci fosse stata questa decisione, quanto meno improvvida, il Ponte sarebbe oggi transitabile e l’economia del Sud e del Paese intero ne avrebbe tratto enormi benefici”. Così, mentre nel mondo si continuano a costruire ponti, in Italia negli ultimi anni si è continuato con la politica del ‘No’, provocando un lento ed esonerabile declino, soprattutto al Sud dove l’assenza di un’infrastruttura così importante ha solamente accentuato il distacco sociale ed economico con il Nord e con il resto dell’Europa.

I ponti sono da sempre considerati un simbolo di unione tra luoghi e culture, così avrebbe potuto essere il Ponte sullo Stretto. Da possibile simbolo dell’ingegneria per rilanciare l’Italia nel Mondo, è diventato invece l’esempio perfetto di quelle “eccezioni che confermano la regola”. Sempre su queste pagine lo aveva raccontato l’Ingegnere Alessandro D’Armini, che immaginava il passaggio di una Funivia immersa nello scenario unico delle coste calabresi e siciliane, lo ha dunque ribadito il professor Siviero. Quest’ultimo in modo particolare, docente per lunghi anni nella facoltà di architettura dell’Università di Venezia e uno degli Opinion Leader del gruppo di esperti Lettera 150, ha realizzato un lavoro dal nome “Abitare il ponte”. “L’idea nasce dall’esigenza, tipicamente contemporanea, di integrare le infrastrutture per la mobilità, elementi determinanti del paesaggio in cui viviamo, con gli altri spazi abitati – spiega l’Ing. Siviero – . Nel Ponte sullo Stretto di Messina si intravede una straordinaria occasione per costruire un nuovo paesaggio attraverso l’abitare nell’accezione più estensiva del termine: prender dimora, lavorare, soggiornare, transitare ed incontrarsi in occasioni sociali. La posizione strategica di enorme suggestione del ponte, amplificata dall’altezza di circa 400 m delle pile che forniscono il vantaggio di un punto privilegiato di osservazione dello Stretto, sono i due elementi chiave che inducono a credere fortemente ad uno studio sulla fattibilità del progetto”. Il collegamento stabile avvicinerebbe la Regione più estrema del paese alle altre, tutte culturalmente differenti, ma tutte strette a contribuire al successo del nostro paese nel mondo. Appare così evidente che si debba lavorare e discutere non sull’opportunità di fare o no il ponte, ma su come farlo. Ecco di seguito la proposta di progetto per quattro torri abitate integrate al Ponte sullo Stretto di Messina del prof. Enzo Siviero: