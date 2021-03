A.Saudita: Di Battista, ‘Renzi si dimetta invece di buttare palla in tribuna’

1 Marzo 2021 18:56

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ieri il Senatore semplice di Firenze, Scandicci, Signa e Impruneta, al posto di vergognarsi e scomparire dalla scena politica italiana ha pensato bene di fare due cose straordinarie: auto-intervistarsi ed attaccare me, un ex-deputato senza alcuna collocazione politica. La sua tesi è: ‘Non si può dare retta a Di Battista che mi attacca sull’Arabia Saudita perché lui è un trumpiano e riteneva Obama un golpista’. Butta la palla in tribuna, insomma, e confida nell’insostenibile leggerezza della gran parte della stampa italiana che, salvo eccezioni, sembra non aver compreso la gravità dello scandalo etico- politico che coinvolge Renzi”. Così Alessandro Di Battista, in un lunghissimo articolo pubblicato su tpi.it in cui va all’attacco dell’ex premier.

L’ex deputato M5S ripercorre tutte le tappe del caso Khashoggi, quando in Italia si inizia a parlarne, accusa, “Renzi tace e vola. Dio solo sa quante volte ‘ dal 2 ottobre del 2018, giorno dell’assassinio Khashoggi, al 28 gennaio scorso, data dell’ultima sortita a Riad, durante la quale ha addirittura intervistato Mohammad bin Salman magnificando il suo Paese ‘ il Senatore semplice si sia recato in Arabia Saudita. Quante volte e quanti denari ha guadagnato con quei viaggi?”, chiede Di Battista, “perché, se si dovesse trattare di svariate centinaia di migliaia di euro, si capirebbe maggiormente il silenzio che ha mantenuto, lui, noto logorroico, sull’assassinio Khashoggi”.