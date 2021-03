A Reggio Calabria il seminario formativo dal titolo “Pillole di Composition: Una finestra su After Effect”

17 Marzo 2021 22:28

Martedì 16 Marzo hanno avuto luogo i primi due momenti del seminario formativo dal titolo “Pillole di Composition: Una finestra su After Effect” con Marco Lucisano, a cura di Massimo Monorchio. Quattro incontri dedicati al software di compositing più diffuso e usato a livello professionale e semi professionale. Questi incontri sono stati pensati in forma di laboratorio con una parte teorica introduttiva, a cui faranno seguito alcune esercitazioni pratiche che andranno ad esplorare le principali funzioni del programma. Ai partecipanti del corso sono stati forniti i materiali (file psd, file video ed i progetti aep) per partecipare attivamente alle esercitazioni. A seguire alcune note biografiche sui relatori.

Curatore – Massimo Monorchio –

Espe rto – Marco Lucisano – Nasce a Reggio Calabria nel 1975, cresce col rumore del mare, i cartoni animati giapponesi e la passione per il disegno. Nel 1997 si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e successivamente va ad accrescere la sua formazione in altre città del centro e del nord Italia, specializzandosi nell’illustrazione e, sopratutto, nell’animazione d’autore. Dal 2005 lavora con l’animazione, realizzando cortometraggi, sigle, videoclip. Insegna le tecniche dell’animazione in contesti scolastici, pubblici e privati. Lavora per il cinema realizzando storyboard e moodboard, e negli ultimi anni sceglie di lavorare prevalentemente in ambito musicale, realizzando videoclip e video promo per il web.

Gli ultimi due momenti del seminario saranno in diretta sui canali dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (FB, Instagram, Youtube) Sabato 20 Marzo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.