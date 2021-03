A Reggio Calabria il seminario dal titolo “Tra Motion Graphic e comunicazione” con Joseph Ciccariello

17 Marzo 2021 21:41

Reggio Calabria, Mercoledì 17 Marzo 2021 ha avuto luogo, dalle 9:30 alle 12:30, il seminario dal titolo “Tra Motion Graphic e comunicazione” con Joseph Ciccariello, a cura di Cristina Fatato e Salvatore Borzì

Mercoledì 17 Marzo 2021, a Reggio Calabria, ha avuto luogo, dalle 9:30 alle 12:30, il seminario dal titolo “Tra Motion Graphic e comunicazione” con Joseph Ciccariello, a cura di Cristina Fatato e Salvatore Borzì.

Il seminario in questione ha la funzione di presentare il corso di Motion Graphic che si svolgerà nei mesi prossimi. Durante le ore del seminario, verrà descritto lo specifico ambito professionalizzante del corso, che è soprattutto quello di formare tecnici che possano lavorare in ambito televisivo e che quindi potranno ambire a lavorare come tecnici per la realizzazione di animazioni e Motion Graphic. Verranno altresì elencati gli argomenti principali e le modalità di svolgimento del corso, nonché le competenze che verranno acquisite dai partecipanti a conclusione del percorso.

A seguire alcuni cenni biografici dei relatori

Curatore – Prof. ssa Cristina Fatato – Docente di Elementi di Grafica Editoriale e di Tecnologie per l’Informatica

Curatore – Prof. Salvatore Borzì – Docente di Modellistica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Esperto – Joseph Ciccariello – 3D Artist, ha collaborato e collabora con importanti aziende, come: Warner Bros Italia, Sky Italia/MasterChef, Volkswagen, SKY Italia TG24 HD Channel, Euronics Italia, Rai Fiction, “AMICI” di Maria De Filippi – Canale5, Titanus Film Productions, Canale5/R.T.I., LA7, Columbia Pictures (film con Julia Roberts), RAI2. Inoltre, è stato già ospite dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria come docente esterno in due workshop della Settimana della Cultura 2019 e della Settimana della Cultura 2020, che hanno riscosso molto interesse da parte dei partecipanti.

L’evento è stato disponibile gratuitamente online su piattaforma G-Suite attraverso l’inserimento del codice di accesso disponibile sui canali social ufficiali dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.