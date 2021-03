18 Marzo 2021 15:18

A Reggio Calabria il primo incontro del seminario dal titolo “L’editoria del fumetto e le sue trasformazioni” con Alessio Trabacchini, a cura di Andrea Bruno

Nell’ambito della rassegna della Settimana della Cultura e del Laboratorio dello Stretto, organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, è stato avviato oggi 18 marzo 2021, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, il primo incontro del seminario dal titolo “L’editoria del fumetto e le sue trasformazioni” con Alessio Trabacchini, a cura di Andrea Bruno. Incontro di approfondimento con un esperto del settore (critico, redattore, organizzatore di eventi) che possa fornire agli studenti partecipanti una panoramica completa e aggiornata sul mondo dell’editoria del fumetto e sulle sue dinamiche. Portfolio review con un professionista dell’editoria riservato a studenti ed ex studenti della scuola di Fumetto e Illustrazione.

A seguire alcuni cenni biografici dei relatori

Curatore – Andrea Bruno (Catania 1972) – È un autore di fumetti. È stato tra i fondatori della rivista «Canicola» e dell’omonima casa editrice. I suoi lavori più recenti sono il libro in tre parti Cinema Zenit (Canicola, 2014, 2015, 2016), pubblicato in Francia da Rackham Editions (2016, 2018, 2019), Come le strisce che lasciano gli aerei (Coconino Press, 2012, Rackham Editions 2013), su testi di Vasco Brondi e L’ange de Beckett su «Mon Lapin» n.9 (L’association, 2014) con David B.

Si è aggiudicato i premi: Micheluzzi “nuove strade”, (Napoli Comicon, 2000), Gran Giunigi “miglior autore unico”, (Lucca Comics, 2007), Micheluzzi “miglior disegnatore”, (Napoli Comicon, 2010).

Esperto – Alessio Trabacchini (Viterbo, 1974) – È critico, editor e curatore, principalmente per il fumetto.

Dal 2007 al 2020 ha lavorato come editor per le case editrici Coniglio Editore, NPE, Castelvecchi e 001 Edizioni. Collabora o ha collaborato con Utet Grandi Opere, Coconino Press/Fandango, ComicOut, Edizioni dell’Asino, Lavieri, GRRRzetic, Jimenez Edizioni, Iacobellieditore e con alcune testate, tra le quali «Lo Straniero», «Blow Up», «Gli Asini», «Hamelin», «Fumettologica», «Exibart», «Banana Oil», «Il Tascabile».

Ha realizzato con Giulia Tudori la plaquette Trattori (La Collana Isola, 2018). Ha co-curato il volume Fumetti da leggere a vent’anni (Edizioni dell’Asino, 2016) e i cataloghi Chris Ware. Il palazzo della memoria (Coconino Press – Fandango, 2016), Jacovitti. Il teatrino perpetuo (Coconino Press – Fandango, 2017), Jack Kirby. Mostri uomini dei (Hamelin, 2018) e Prendere posizione. Il corpo sulla pagina (Hamelin, 2020).

Dal 2013 è tra gli organizzatori del Festival internazionale di fumetto di Bologna BilBOlbul e dal 2018 contribuisce al festival Passaggi di Fano. Insegna presso la ACCA Academy di Roma. Tiene corsi anche per le accademie NABA e RUFA.

Portfolio review in diretta videochat Meet su piattaforma Classroom G-suite (codice corso: fie2d6o) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Sabato 20 marzo 2021.