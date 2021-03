A Messina arriva il nuovo commissario per l’Emergenza Covid, prestigioso incarico per Maria Grazia Furnari

2 Marzo 2021 14:42

Messina, cambio di guardia all’Ufficio straordinario per l’Emergenza Covid: la commissaria uscente nominata dirigente del Servizio 4 Programmazione Ospedaliera dell’Assessorato regionale alla Salute

Prestigioso incarico per Maria Grazia Furnari che dopo 70 giorni di intenso lavoro e importanti risultati da commissario straordinario per l’Emergenza covid Messina, è stata nominata dirigente del Servizio 4 Programmazione Ospedaliera dell’Assessorato regionale alla Salute.

Cambio di guardia dunque al vertice dell’Ufficio commissariale del territorio dell’Asp di Messina dove arriva Alberto Firenze, professionista dalla lunga esperienza nel management sanitario. Conferenza stampa domattina (mercoledì 3) alle ore 10 nella sede dell’ASP di via La Farina (Palazzo Geraci): prenderanno parte l’ex commissario Furnari, il direttore generale ff dell’ASP Messina Bernardo Alagna e il nuovo commissario per l’emergenza Firenze.