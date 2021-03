360Forma apre a Roma: ecco tutti i servizi offerti nella nuova sede dell’Agenzia per il Lavoro

17 Marzo 2021 11:24

Inaugurata a Roma la nuova sede di 360Forma

360Forma, Agenzia per il Lavoro e Ente di Formazione, ha inaugurato la nuova sede di Roma, in via Tomacelli n. 103. L’Ente, con sede principale a Rende (Cosenza), eroga corsi di formazione per aziende, professionisti e privati, e rilascia attestati e certificati validi sul territorio europeo.

Un passo importante per lo sviluppo delle attività di quello che, nel corso degli anni, è diventato un partner fondamentale per candidati e aziende che hanno trovato in 360Forma un punto di riferimento per il soddisfacimento delle proprie esigenze professionali.

Tutti i servizi al lavoro di 360Forma

I servizi dell’agenzia del lavoro 360Forma includono una gamma completa di proposte in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, accompagnandoli attraverso percorsi di sviluppo professionale mirati.

Ad esempio l’assistenza ai candidati interessati ad aderire a Garanzia Giovani, il progetto ideato per favorire l’avvicinamento al lavoro dei giovani under 30, così come per le Politiche attive del lavoro, ideate per sostenere le persone che sono in cerca di un impiego e i lavoratori svantaggiati, mediante un processo di riqualificazione e di reinserimento nel comparto professionale.

Tra gli altri servizi ricordiamo l’Orientamento professionale, un pacchetto di interventi finalizzati alla definizione di un percorso che sia utile per promuovere l’inserimento di un candidato nel mondo del lavoro, così come la realizzazione del Bilancio delle competenze, un’analisi dettagliata di tutte le esperienze formative e personali del lavoratore, al fine di progettare su di lui un piano di sviluppo professionale.

360Forma eroga anche servizi di Accompagnamento al lavoro, supportando il candidato nella ricerca di un migliore impiego, e di Autoimpiego e autoimprenditorialità, permettendo all’interessato di creare e sviluppare un nuovo progetto imprenditoriale.

Naturalmente, non mancano i Servizi per le aziende, progettati appositamente per esaudire le necessità dell’imprenditore nella ricerca e nella selezione delle risorse interne.

360Forma a Roma: dove si trova e come contattare l’APL

La nuova sede dell’Agenzia per il Lavoro 360Forma si trova a Roma, in via Tomacelli 103, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Gli specialisti dell’ente di formazione e dell’agenzia del lavoro sono contattabili anche attraverso il numero telefonico 06 86356175 o l’indirizzo di posta elettronica info@360forma.com.

I servizi della sede 360Forma di Roma si aggiungono a quelli della sede di Rende (CS), situata in via Braille 7 e raggiungibile al numero telefonico 0984 1800520.