WhatsApp, novità sulla privacy e l’aggiunta alle chat di gruppo: ecco come attivarla

3 Febbraio 2021 11:42

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione legata all’aggiunta alle chat di gruppo: ecco di cosa si tratta e come attivarla

Periodo di importanti novità per WhatsApp. L’app di messaggistica più popolare al mondo, dopo i messaggi ‘leggi dopo’ e l’introduzione degli aggiornamenti di ‘stato’ WhatsApp, ha introdotto una particolare funzione legata alle chat di gruppo. Grazie a questa novità sarà possibile stabilire una limitazione alla possibilità che altre persone aggiungano il nostro contatto alle chat di gruppo, azione che prima di questo nuovo aggiornamento avveniva senza il consenso dell’utente.

Per abilitare la nuova funzione basta aprire l’app, andare nella sezione ‘impostazioni’, selezionare Account-Privacy-Gruppi e limitare a nostro piacimento tale opzione scegliendo fra ‘Nessuno‘, ‘I miei contatti‘ e ‘Tutti‘: la prima opzione non permetterà l’aggiunta ad alcun gruppo; la seconda darà la possibilità solo ai contatti in rubrica; la terza non presenterà alcuna limitazione nell’aggiunta alle chat di gruppo.