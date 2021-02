Volley Reghion, Andrea Neri entra a far parte dello staff tecnico

3 Febbraio 2021 17:18

Volley Reghion, nuovo innesto in società: Andrea Neri entra a far parte dello staff tecnico

Il sodalizio biancoblu annuncia l’ingresso di Andrea Neri nello staff tecnico. Neri è stato un giocatore con molte esperienze importanti, su tutte l’anno in cui ha militato con la Tonno Callipo nella sua prima promozione storica in A1 nel 2002/2003, passando anche da piazze come Cinquefrondi, Corigliano, Lamezia, Rossano. Esperienze che ha fatto valere da allenatore con il Villa San Giovanni per due anni in serie C e lo scorso anno a Polistena in B2. Oggi approda alla Reghion. La figura di Neri, fortemente voluta da Mister Monopoli, andrà così ad ampliare lo staff tecnico della Volley Reghion nella stagione da matricola in B1.

“Ho tante aspettative – è il modo nel quale Neri si presenta alla piazza reggina – voglio far bene per la squadra e la società dando il massimo impegno e mettendo a disposizione la mia esperienza. Ho subito notato un ambiente ottimo dove poter migliorare dal punto di vista tecnico e personale – ha concluso il neo biancoblu – ringrazio Mister Monopoli che mi ha fortemente voluto nello staff”.