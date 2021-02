Volley, continua a macinare vittorie la Raffaele Lamezia: successo contro la Diper 5Frondi

25 Febbraio 2021 22:37

Volley, la Raffaele Lamezia vince non senza fatica contro la Diper 5Frondi: tabellino e commento del match

Continua a macinare vittorie la Raffaele Lamezia che batte con qualche fatica la Diper 5Frondi. La squadra lametina non si è lasciata minimamente ingannare dalla posizione in classifica dei reggini, che avevano difatti ben figurato nella ultima gara con Letojanni. I gialloblu, orfani di Butera (Chirumbolo al suo posto), giocano un primo set abbastanza pulito, laciando ben poco alla squadra locale, 13-25 il risultato del primo parziale. La Diper ha una grande reazione e nel secondo set, complice anche qualche errore di troppo della Raffaele, gioca punto a punto riuscendo sul finale a superare i lametini e portando così il risultato di parità. Il terzo set viene giocato sulla falsariga del secondo, ma l’esperienza permette alla capolista di respingere gli attacchi reggini e di conquistare il parziale, decisivo poi per la vittoria finale. Nel quarto e ultimo set passeggia infatti sul velluto la squadra lametina, lasciando alla Diper solo 10 punti. Adesso i gialloblu hanno diversi giorni di riposo, prossimo appuntamento il prossimo 7 marzo in casa contro Costa Dolci Papiro CT.

Abbiamo raggiunto il secondo allenatore Maurizio Davoli, che ha dichiarato: “è stata una partita molto impegnativa ed emozionante, ce l’aspettavamo così, avevamo di fronte una squadra giovane ma tecnicamente molto forte. La squadra è stata molto concentrata, nel secondo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, specialmente in battuta e l’abbiamo pagato. Siamo stati bravi poi a riscattarci. Sono orgoglioso di questi ragazzi per quello che stanno dimostrando non solo nel weekend ma durante l’arco di tutta la settimana, ora testa ai prossimi impegni”.

Ufficio Stampa Raffaele Lamezia Pallavolo