Volley, derby amaro: la Sicom Akademia cede alla voglia di riscatto dell’Amando

28 Febbraio 2021 12:54

Volley, la Sicom Akademia Sant’Anna perde il derby contro l’Amando Santa Teresa: commento e tabellino del match

Stavolta è andata male. La Sicom Akademia Sant’Anna deve cedere alla voglia di rivincita dell’Amando Santa Teresa pur se le ragazze di Nino Gagliardi hanno lottato sino all’ultimo punto di una partita tiratissima ed equilibrata. Sin dal primo set: un avvio punto a punto, segnato da un massimo vantaggio ospite di quattro punti (7-11) e con le padrone di casa che hanno recuperato e trovato l’allungo proprio sul finire del set 24-22, annullato dalle messinesi che si sono portate a casa il set 24-26.

Testa a testa anche nel secondo set, dove l’Akademia trova ancora un vantaggio di quattro punti ma poi si fa recuperare dall’Amando che rimontano e superano la squadra di Gagliardi. Nel terzo set è sempre gara equilibrata che si gioca sempre punto a punto, con l’Akademia penalizzata dall’infortunio di Alessandra Marino costretta all’uscita, sino alla chiusura di Ferrarini 25-23.

Nell’ultimo parziale la partenza è di Santa Teresa (8-3). Gagliardi rischia Marino, non in perfette condizioni, l’Akademia inizia a macinare punti sino al pari sul 22-22. La Sicom annulla tre palle match per Santa Teresa e spreca anche un set Point sul 26-25 prima di cedere 28-26.

La squadra di Nino Gagliardi resta comunque prima in classifica, con due lunghezze di vantaggio sulla Pallavolo Sicilia e tre da Aragona che, però, ha una partita da recuperare. Di seguito il tabellino.

Amando Volley – Akademia S. Anna 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 28-26)

Amando Volley: Calisti (L), Moschella, Richiusa, Buttarini, Donà 19, Mercieca 9, Albano 7, Agostinetto 6, Basile, Grillo, Ferrarini 17, Santoro, Bertiglia 19. All.: Jimenez

Sicom Akademia Sant’Anna: Rotella, Pugliatti, Bilardi 7, Torre 2, Escher 15, Giudice (L), Giordano 4, Iannone 20, Composto 10, Gueli, Boffa, Bontorno, Marino 7. All.: Gagliardi

Arbitri: Francesco Chirumbolo e Raffaele Donato