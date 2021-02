Volley, Akademia Sant’Anna corsara a Catania: vittoria di grande carattere

20 Febbraio 2021 22:18

Sicom Akademia Sant’Anna, a Catania una vittoria di grande carattere. E mercoledì derby con l’Amando. Gagliardi: “Archiviamo subito la gara con la Pallavolo Sicilia. Contro Santa Teresa sarà dura”

Una prova di carattere e grande determinazione quella sfoderata dalla Sicom Akademia Sant’Anna a Sant’Agata Li Battiati contro la Pallavolo Sicilia. Risultato netto e mai in discussione per le messinesi che hanno affrontato il match col piglio giusto, battendo bene e soprattutto difendendo con alte percentuali. Una prova molto simile a quella vista in occasione della trasferta di Modica con le ragazze di Nino Gagliardi che hanno condotto sempre la partita soffrendo solo in due frangenti. Nel primo set quando le catanesi si sono fatte sotto nuovamente proprio in chiusura del parziale ma Giordano e compagne sono state brave a ricacciare indietro il tentativo di rimonta. E poi nel terzo set con la Pallavolo Sicilia che aveva mostrato un minimo di reazione cercando di rientrare in partita ma è bastato ritrovare il bandolo della matassa che l’Akademia ha rimesso sul binario giusto la partita.

“Manteniamo i piedi per terra – ha detto a fine gara l’allenatore Nino Gagliardi – il segnale positivo è che contro loro avevamo sempre perso nelle amichevoli. Ci teniamo di buono anche la prestazione perché, come contro Modica, siamo riusciti a mettere in evidenza i loro punti deboli e siamo stati continui per gran parte della gara. Brave in difesa, anche il muro ha sfruttato il fatto di aver battuto bene e nei contrattacchi siamo stati più regolari. Sono contento soprattutto per la prova di carattere ma adesso cancelliamo tutto e pensiamo alla prossima gara di mercoledì che è un derby e sarà difficile perché troviamo un avversario ferito che avrà grande voglia di riscatto”.

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Sicom Akademia Sant’Anna 0-3 (23-25; 19-25; 14-25)

Rizzotti Design: Lombardo, Bonaccorso G. (L), Bonaccorso C. (L), Messaggi 6, Pezzotti, Oggioni 6, Musumeci, De Luca, Muzi 11, Minervini 1, Monzio 7, Conti 2, Agbortabi 4. All. Relato

Sicom Akademia Sant’Anna Messina: Rotella, Pugliatti, Bilardi 6, Torre, Escher 9, Giudice (L), Giordano 1, Iannone 10, Composto 12, Gueli (L), Boffi, Bontorno, Marino 12. All. Gagliardi

Arbitri: Gabriella Notaro e Pierluigi Sodano