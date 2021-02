Etna, violentissima eruzione in atto: altissima nube di cenere, veloce colata di lava verso valle – FOTO LIVE

16 Febbraio 2021 18:02

Etna, violenta eruzione in corso dal cratere di Sud-Est

Una spettacolare eruzione e’ in corso sull’Etna a partire dalle ore 17:09 di questo pomeriggio. L’attività eruttiva dal cratere di Sud-Est è in corso da settimane e si è intensificata in un violento parossismo con altissime fontane di lava. Come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, dopo l’esplosione c’è stata una enorme nube di cenere, in tutta l’area etnea da ore si avvertono boati tipici fenomeni dell’attività stromboliana dell’Etna. L’unita’ di crisi dell’aeroporto di Catania si riunira’ alle 18.15 per valutare la situazione.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: