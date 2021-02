Etna, nuova violenta eruzione in corso: è la terza degli ultimi 4 giorni, le FOTO in diretta

19 Febbraio 2021 10:35

Violenta eruzione dell’Etna questa mattina: continua l’attività eruttiva del vulcano

E’ in corso da questa mattina una nuova violenta eruzione dell’Etna. Negli ultimi giorni quella di stamattina è la quarta dopo il parossismo del 16 febbraio e quello di ieri con fontane di lava che hanno raggiunto i 600-700 metri di altezza. L’INGV-Osservatorio Etneo ha reso noto che è in corso sull’Etna un’attività di fontana di lava che produce una nube eruttiva che si disperde in atmosfera in direzione sud. La sorgente del tremore permane localizzata al di sotto del Cratere di SE, alla profondità di circa 2700m sopra il livello del mare.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: