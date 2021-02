Dramma nel football USA, Vincent Jackson dei Tampa Bay Buccaneers campioni NFL trovato morto nella sua stanza d’hotel

16 Febbraio 2021 11:08

Vincent Jackson, ex ricevitore dei Tampa Bay Buccaneers, è stato trovato morto nella sua stanza d’hotel: possibile che si tratti di suicidio

Una drammatica notizia scuote il mondo del football americano: a poco più di una settimana dai festeggiamenti del titolo di campioni NFL, i Tampa Bay Buccaneers piangono la morte di Vincent Jackson. L’ex ricevitore che ha vestito la casacca dei Bucs dal 2012 al 2016 è stato trovato morto nella sua stanza d’hotel a Brando, Florida, sobborgo di Tampa Bay. Vincent Jackson alloggiava nella struttura dallo scorso 11 gennaio: la famiglia non avendo più avuto sue notizie dallo scorso mercoledì ha avvertito la polizia che ha trovato il corpo senza vita nella sua stanza d’hotel. Non sono state ancora rese note le cause del decesso ma si sospetta che si tratti di suicidio. “Siamo affranti per la scomparsa di Vincent – ha dichiarato lo sceriffo della contea – per sua moglie, i suoi figli e tutti i tifosi dei Buccaneers. Jackson era un uomo devoto, che ha sempre messo la famiglia e la comunità davanti a tutto”.