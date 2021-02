Villa San Giovanni: il Liceo classico “Nostro” aderisce alla Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2021

7 Febbraio 2021 20:21

Villa San Giovanni: il 9 febbraio anche il Liceo classico “L. Nostro” celebrerà la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2021

Il 9 febbraio 2021 anche il Liceo classico “L. Nostro” celebrerà la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica 2021. L’evento, organizzato in collaborazione con l’AICC -Associazione Italiana Cultura Classica- delegazione Columna Rhegina, si svolgerà in videoconferenza su MEET e coinvolgerà anche gli studenti e i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Nata in Italia come una visione della diaspora greca nel nostro Paese ed istituita successivamente, l’11 aprile 2017, dal Governo e dal Parlamento di Atene, la Giornata si celebra ogni anno il 9 febbraio, anniversario della morte del poeta Dionysios Solomòs, autore dell’Inno “Alla Libertà”, con l’obiettivo di esaltare il ruolo della lingua greca nella formazione delle civiltà europee e mondiale. “L’iniziativa – afferma la Dirigente scolastica prof.ssa Maristella Spezzano- è stata accolta con interesse ed entusiasmo dagli studenti e dai docenti con la duplice valenza formativa di valorizzare i legami del nostro territorio con la lingua e la cultura greca e di renderci parte attiva di un’eredità di inestimabile valore fatta di democrazia, filosofia, arte, poesia, teatro e scienza; la Grecia è faro di civiltà per tutto il mondo”. Tutte le classi del Liceo classico villese parteciperanno all’evento con la presentazione di lavori di gruppo e con la performance “La tutela delle minoranze greco- calabre” sotto forma di Debate a cura del gruppo degli studenti del liceo guidati dalla referente Monica Nucera. Interverrà la prof.ssa Vasiliki Vourda, docente di Lingua neoellenica – Direttrice del Centro di Lingua e Cultura greca Ellinomatheia sul tema “Il Greco e la questione linguistica nel periodo della nascita dello Stato Ellenico”. Parteciperanno Carmelo Giseppe Nucera, Presidente Circolo Culturale “Apodiafazzi” e il prof. Augusto Cosentino, Presidente AICC Columna Rhegina. L’evento avrà come moderatore Gianfranco Marino, giornalista. La Giornata si svolgerà anche in diretta streaming sul canale WebRadioTV dell’Istituto su Youtube al link https://youtu.be/fj0v5eS7w6I .Dal primo pomeriggio gli studenti e i docenti interessati potranno partecipare alle attività programmate dall’ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, dall’AICC Delegazione Antico e Moderno, dalle Università di Roma e altri partner, che saranno trasmesse in diretta sul canale dello streaming dell’AICC Antico e Moderno collegandosi al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UC-2tFDpwaNmvoxkoxQjiNZQ.