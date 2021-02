Victoria e David Beckham, il regalo alla famiglia di Kobe Bryant scalda il cuore: 3 mazzi di rose dal forte valore simbolico

16 Febbraio 2021 18:08

Victoria e David Beckham hanno regalato 3 mazzi di rose alla famiglia di Kobe Bryant: è il regalo che l’ex numero 24 dei Lakers faceva a moglie e figlie

Un semplice regalo, ma dal forte valore simbolico. David Beckham e la moglie vittoria si sono resi protagonisti di una splendido gesto verso la famiglia di Kobe Bryant. I coniugi Beckham hanno regalato 3 mazzi di rose rosa alla vedova Vanessa Bryant e alle sue figlie: il regalo che solitamente il ‘Black Mamba’ faceva nel giorno di San Valentino alle donne più importanti della sua vita. A rivelarlo è stata Vanessa postando la foto su Instagram.

Beckham era legato da una forte amicizia a Kobe Bryant. Dopo la tragica morte dell’ex cestista dei Lakers, il calciatore inglese dichiarò: “mi ci sono volute ore per capire, penso ancora che le mie parole non siano sufficienti per descrivere come mi sento per la terribile perdita di Kobe. Era un atleta, marito, padre e amico speciale. Scrivere questo è molto difficile, sapere che abbiamo perso anche una grande persona, la talentuosa Gianna, è devastante. L’impegno di Kobe per questo sport è stato stimolante. Kobe ha sempre parlato di Vanessa e delle sue bellissime ragazze di quanto fosse orgoglioso. La grande passione di Kobe era la sua famiglia e il basket. Le preghiere e l’amore della mia famiglia vanno a Vanessa e alle ragazze, alla famiglia di Kobe nel basket e, naturalmente, a coloro che sono morti con lui”.