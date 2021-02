Vibonese, terremoto in panchina: si dimette mister Galfano

15 Febbraio 2021 20:22

Angelo Galfano ha rassegnato le dimissioni: non è più il tecnico della Vibonese. Caffo: “Stiamo già seguendo nuovi profili”

Angelo Galfano non è più l’allenatore della Vibonese. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni, il club le ha accettate. “L’U.S. Vibonese Calcio – si legge nella nota ufficiale – comunica che in data odierna il Sig. Angelo Galfano ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. ‘Nel ringraziare il Presidente Caffo, la dirigenza, lo staff ed i miei giocatori faccio un passo indietro – ci ha tenuto a sottolineare Galfano – al fine di assicurare serenità all’ambiente e dare un segnale significativo di stima verso l’U.S Vibonese Calcio ed i suoi tifosi’. La Società, nel prendere atto della decisione assunta, accetta le dimissioni del Sig. Angelo Galfano. ‘Nell’augurare al mister, con cui resta un ottimo rapporto umano, le migliori fortune umane e professionali per il futuro – spiega il presidente Caffo – ribadiamo il nostro impegno per il mantenimento della categoria. Sono già diversi i profili sotto la nostra lente d’ingrandimento e nelle prossime ore affideremo la guida tecnica ad un nuovo allenatore”.