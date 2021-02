Vibonese, troppi errori arbitrali a sfavore. La furia del presidente Caffo: “condizione non più tollerabile”

1 Febbraio 2021 16:49

Il patron dei calabresi ricorda le sviste arbitrali nelle partite contro Cavese e Bari

Su tutte le furie il presidente Pippo Caffo. Tramite il proprio sito ufficiale, la Vibonese ha diramato un comunicato per fare luce sulle ultime vicende arbitrali che hanno penalizzato la squadra rossoblu. Ecco la nota: “Siamo stufi di subire decisioni arbitrali non all’altezza della categoria. Anche ieri a Castellamare di Stabia siamo stati penalizzati da un episodio, il rigore concesso ai locali, davvero clamoroso. Purtroppo non è la prima volta quest’anno che patiamo provvedimenti del genere che, evidentemente, hanno condizionato il nostro cammino. Ripenso per esempio al gol concesso alla Cavese la settimana scorsa dopo un fallo netto sul nostro portiere, o l’atterramento in area del nostro attaccante a Bari visto da tutti tranne che dal direttore di gara e dai suoi assistenti. Ecco mi chiedo a cosa serva avere un quarto uomo o avere gli auricolari per una comunicazione ed un confronto continuo tra arbitri ed assistenti se poi i risultati sono questi. Ovviamente per noi questo non deve essere un alibi, possiamo e dobbiamo fare di più, ma questa condizione non è più tollerabile”.