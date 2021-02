Vela: il Club Velico Crotone si aggiudica un primo posto nella selezione zonale Laser

9 Febbraio 2021 22:34

Vela: primo posto nella selezione zonale Laser per il Club Velico Crotone

Si è svolta domenica 7 febbraio, presso il Club Velico Crotone, la prima selezione Laser 4.7 e Laser Radial della VI Zona FIV. Quindici in tutto i partecipanti, che per l’occasione hanno avuto la possibilità di gareggiare e confrontarsi in acqua con cinque atlete laseriste della Squadra Nazionale, ospiti del CVC presso il quale si stanno allenando in vista delle prossime competizioni nazionali ed internazionali.

Al termine delle tre prove, svoltesi regolarmente e propiziate da un vento impegnativo, per la classe 4.7 si è aggiudicato il primo posto Alessandro Cortese, Club Velico Crotone, alla sua prima regata in Laser dopo il passaggio di classe. Ottimi anche i piazzamenti di Mauro Ruperto, quarto assoluto, e di Angela Lumare, sesta assoluta e prima under 16. A seguire i piazzamenti di Francesco Balzano, Alice Ruperto, Michele Cavallo e Simone Bubba. Grande la soddisfazione del Club Velico Crotone, sia per l’ottima organizzazione e riuscita della competizione che per il risultato dei propri atleti allenati da Luca Calzona.