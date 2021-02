Varese: urla ‘ho una bomba a bordo’ ma è falso, bloccato e denunciato

5 Febbraio 2021 20:00

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – Un sospetto allarme bomba nel pomeriggio ha bloccato per più di due ore il valico italo/svizzero di Gaggiolo, in provincia di Varese. Il proprietario dell’automezzo, un cittadino italiano di circa 40 anni, residente a Malnate (Varese) e con precedenti penali, era diretto in Svizzera ed è arrivato alla Dogana in velocità. Quando gli è stato intimato l’alt da parte del finanziere in sevizio, si è dato alla fuga urlando di avere una bomba a bordo e di poter far esplodere tutto.

Prontamente bloccato dai militari, è stato immediatamente identificato in caserma e accompagnato da un’autoambulanza all’Ospedale di Varese. Sul posto, sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato di Malpensa, non rilevando alcun esplosivo a bordo.

Nel corso della perquisizione a casa dell’uomo, i finanzieri della Compagnia di Gaggiolo hanno sequestrato 1 chilogrammo circa di marijuana, 55 grammi di hashish e 70 grammi di cocaina. Lui è stato denunciato.