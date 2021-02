Vaccino: inizia oggi in Sicilia la nuova fase con AstraZeneca

15 Febbraio 2021 12:04

Vaccini: al via oggi in Sicilia la nuova campagna di vaccinazione con AstraZeneca

La nuova fase vaccinale anticovid con AstraZeneca inizia oggi in Sicilia. La campagna interessa il mondo della scuola e delle universita’, le forze armate e di polizia, il personale dei servizi essenziali. Il terzo vaccino e’ autorizzato, al momento, solo per il target di cittadini tra i 18 e i 55 anni, circostanza che ha portato il governo centrale ad anticipare alcune categorie vaccinali. In Sicilia le prime dosi verranno inoculate a Palermo, Catania, Messina, Enna, Trapani, Ragusa e Siracusa, per proseguire, a partire da mercoledi’, nelle rimanenti province. Oltre al personale sanitario e amministrativo del Sistema sanitario regionale, saranno coinvolti i medici della polizia che effettueranno le inoculazioni anche presso le proprie strutture.