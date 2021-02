Coronavirus: fake news sui vaccini in Sicilia [INFO e DETTAGLI]

23 Febbraio 2021 22:42

Coronavirus: è priva di ogni fondamento la notizia secondo cui sono aperte le prenotazioni per la somministrazione del vaccino per le categorie diverse da quelle rientranti nell’attuale fase vaccinale in corso in Sicilia

“E’ priva di ogni fondamento la notizia secondo cui sono aperte le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti covid-19 per le categorie diverse da quelle rientranti nell’attuale fase vaccinale in corso in Sicilia, e che i “caregiver”, cioè gli accompagnatori dei disabili gravi con legge 104 (o figli, genitori, curatori, badanti e tutori ), avrebbero diritto alla somministrazione vaccino anti-covid senza prenotazioni”. E’ quanto scrive in una nota l’Ufficio Straordinario Emergenza Covid-19 Messina. Tale messaggio, che sta circolando in particolare nell’area del messinese, attraverso chat e social network, risulta particolarmente dannoso perchè potrebbe spingere persone fuori dall’attuale target vaccinale a recarsi immotivatamente presso i centri vaccinali. Si invita chiunque abbia ricevuto il messaggio a non inoltrarlo ulteriormente. Si ricorda, infine, che qualsiasi comunicazione circa la campagna vaccinale in Sicilia avviene esclusivamente attraverso i canali della Regione Siciliana e di questo ufficio commissariale“, conclude la nota.