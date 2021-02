Vaccinazioni a Messina, la situazione al Mandalari: dosi per insegnanti, forze dell’ordine e un team nelle case di riposo [FOTO e INTERVISTE]

26 Febbraio 2021 16:27

Vaccinazioni a Messina, la situazione presso il Mandalari: eseguita la somministrazione su insegnanti, forze dell’ordine e anzini nelle case di riposo

Da ieri sera possibili prenotazioni vaccini per i docenti in provincia di Messina. La Regione comunica che già da ieri sera è stato risolto il problema per le prenotazioni dei vaccini Astrazeneca per il personale docente nel territorio di Messina. I docenti potranno utilizzare da subito la piattaforma e prenotarsi nei centri vaccinali di Messina e provincia individuati dall’Asp. Proseguono inoltre le vaccinazioni per le forze dell’ordine over 55, vaccinati con le nuove dosi di AstraZeneca. Attivo un team che si occuperà della somministrazione agli anziani over 80 residenti nelle casi di riposo. Secondo quanto dichiarato dalla Dottoressa Alfina Rossitto direttore Uoc assistenza farmaceutica territoriale, a Messina si arriva circa a 300 vaccinazioni giornaliere.